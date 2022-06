Ultime Notizie – Russia, rinviata l’annuale ‘Linea diretta’ con Putin: è la prima volta in 18 anni (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ la prima volta in 18 anni che viene rinviata l’annuale Linea diretta con Vladimir Putin, la maratona telefonica con la quale il presidente russo risponde alle domande dei cittadini comuni. Lo sottolinea il Moscow Times, dopo che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato oggi che la data dell’evento “non è stata ancora fissata”. In precedenza il governo russo aveva annunciato che la Linea diretta si sarebbe tenuta nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo del 15-18 giugno. Moscow Times ricorda che un altro regolare evento presidenziale, il discorso di Putin all’Assemblea federale russa, è stato rinviato in aprile senza che da allora fosse fissata una nuova data. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) E’ lain 18che vieneLinea diretta con Vladimir, la maratona telefonica con la quale il presidente russo risponde alle domande dei cittadini comuni. Lo sottolinea il Moscow Times, dopo che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha annunciato oggi che la data dell’evento “non è stata ancora fissata”. In precedenza il governo russo aveva annunciato che la Linea diretta si sarebbe tenuta nell’ambito del Forum economico internazionale di San Pietroburgo del 15-18 giugno. Moscow Times ricorda che un altro regolare evento presidenziale, il discorso diall’Assemblea federale russa, è stato rinviato in aprile senza che da allora fosse fissata una nuova data. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - Agenzia_Ansa : Sono 22.361 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - PianetaMilan : @acmilan, @FT: “Ecco le ambizioni di Gerry #Cardinale” #ACMilan #Milan #SempreMilan - gazzettanapoli : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 1.724.978 per 1.830 nuovi casi su 14.168 test complessivi esaminati in… -