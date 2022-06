Ultime Notizie – Previsioni meteo Italia, vento e piogge abbondanti fino a venerdì (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maltempo in arrivo sull’Italia da questa sera fino a venerdì. Nei prossimi giorni l’aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, formerà un ciclone, una ‘Goccia Fredda’ sui Balcani in successivo graduale ingresso nel nostro Paese con venti freschi di Bora e Grecale. Un cambiamento decisamente importante, con il richiamo in panchina dell’Anticiclone africano Scipione, nell’attesa di tornare protagonista probabilmente già dal weekend. La sostituzione Scipione-Isole Faroe comporterà un deciso break perturbato fino a venerdì, con temperature sotto media e piogge anche abbondanti su Nord-Est e versante adriatico: contro la siccità è una buona notizia, per i vacanzieri di questi settori sarà un periodo da dedicare, per alcune ore, a musei o eventi al chiuso. Lorenzo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Maltempo in arrivo sull’da questa sera. Nei prossimi giorni l’aria polare marittima, in discesa dalle Faroe, formerà un ciclone, una ‘Goccia Fredda’ sui Balcani in successivo graduale ingresso nel nostro Paese con venti freschi di Bora e Grecale. Un cambiamento decisamente importante, con il richiamo in panchina dell’Anticiclone africano Scipione, nell’attesa di tornare protagonista probabilmente già dal weekend. La sostituzione Scipione-Isole Faroe comporterà un deciso break perturbato, con temperature sotto media eanchesu Nord-Est e versante adriatico: contro la siccità è una buona notizia, per i vacanzieri di questi settori sarà un periodo da dedicare, per alcune ore, a musei o eventi al chiuso. Lorenzo ...

