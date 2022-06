Ultime Notizie – Presentata nuova Nissan Juke con inedito motore ibrido (Di mercoledì 8 giugno 2022) Presentata la nuova Nissan Juke con un inedito motore ibrido. Dodici anni fa Nissan ha scritto la storia dei crossover compatti facendoli diventare un vero e proprio status, oggi Juke Hybrid continua il successo aggiungendo un nuovo propulsore ibrido in grado di fornire alte prestazioni con emissioni e consumi assolutamente ridotti. “Oggi Nissan presenta la versione ibrida di Juke dove esternamente si evidenziano delle importanti novità in termini di stile come il nuovo logo posto all’esterno sulla nuova griglia e i cerchi che sono più importanti a beneficio anche dei consumi”, sottolinea la Direttrice della Comunicazione di Nissan Italia Luisa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022)lacon un. Dodici anni faha scritto la storia dei crossover compatti facendoli diventare un vero e proprio status, oggiHybrid continua il successo aggiungendo un nuovo propulsorein grado di fornire alte prestazioni con emissioni e consumi assolutamente ridotti. “Oggipresenta la versione ibrida didove esternamente si evidenziano delle importanti novità in termini di stile come il nuovo logo posto all’esterno sullagriglia e i cerchi che sono più importanti a beneficio anche dei consumi”, sottolinea la Direttrice della Comunicazione diItalia Luisa ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Nuove conferme: il grande #caldo ????? torna a colpire #Spagna e #Portogallo. Si supereranno i 40°C nel fine settimana! ???… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Lazio 2.844 contagi e 7 morti: a Roma 1.738 casi - #Ultime #Notizie #Covid #Lazio #2.8… -