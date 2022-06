Ultime Notizie – Pnrr, primo step governo-Regioni: ‘Hydrogen Valley’ tra i progetti bandiera (Di mercoledì 8 giugno 2022) Oggi, alle ore 10, nella Sala Verde di Palazzo Chigi si svolgerà la cerimonia di firma dei primi Protocolli di Intesa con 6 Regioni per l’avvio dei progetti bandiera del Pnrr, presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Saranno presenti i ministri Maria Stella Gelmini, Maria Cristina Messa, Roberto Speranza, Roberto Cingolani, il sottosegretario Roberto Garofoli, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Regione Liguria Giovanni Toti, della Regione Piemonte Alberto Cirio, della Regione Umbria Donatella Tesei, della Regione Puglia Michele Emiliano, della Regione Basilicata Vito Bardi. Hydrogen Valley e medicina predittiva sviluppata in centri all’avanguardia, con strumenti altamente innovativi. Sono solo alcuni dei temi al centro dei primi Protocolli di collaborazione, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Oggi, alle ore 10, nella Sala Verde di Palazzo Chigi si svolgerà la cerimonia di firma dei primi Protocolli di Intesa con 6per l’avvio deidel, presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Saranno presenti i ministri Maria Stella Gelmini, Maria Cristina Messa, Roberto Speranza, Roberto Cingolani, il sottosegretario Roberto Garofoli, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, della Regione Liguria Giovanni Toti, della Regione Piemonte Alberto Cirio, della Regione Umbria Donatella Tesei, della Regione Puglia Michele Emiliano, della Regione Basilicata Vito Bardi. Hydrogen Valley e medicina predittiva sviluppata in centri all’avanguardia, con strumenti altamente innovativi. Sono solo alcuni dei temi al centro dei primi Protocolli di collaborazione, ...

