Ultime Notizie – Milano, abusi su sei giovani pazienti: arrestato medico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un medico dell’Ats di Milano è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di alcune sue giovani pazienti. A far scattare la detenzione domiciliare decisa dal gip, un’indagine avviata nel dicembre 2021, coordinata dai magistrati del Quinto dipartimento della Procura della Repubblica di Milano e svolta dalla polizia, che ha evidenziato “gravi indizi di colpevolezza a carico del medico, con riferimento a una sequenza di violenze sessuali, consumate in danno di sei giovani pazienti del centro sanitario”. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se altre pazienti della struttura abbiano subito violenze da parte del medico, un dirigente di “un’importante struttura sanitaria pubblica” ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Undell’Ats diè statoper violenza sessuale nei confronti di alcune sue. A far scattare la detenzione domiciliare decisa dal gip, un’indagine avviata nel dicembre 2021, coordinata dai magistrati del Quinto dipartimento della Procura della Repubblica die svolta dalla polizia, che ha evidenziato “gravi indizi di colpevolezza a carico del, con riferimento a una sequenza di violenze sessuali, consumate in danno di seidel centro sanitario”. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se altredella struttura abbiano subito violenze da parte del, un dirigente di “un’importante struttura sanitaria pubblica” ...

