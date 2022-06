Ultime Notizie – Mafia, voto di scambio a Palermo: arrestato candidato Forza Italia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per essere eletto avrebbe stretto un patto con i boss dell’Uditore, i costruttori Sansone, ritenuti da sempre vicini al boss Totò Riina Con l’accusa di voto di scambio elettorale politico-mafioso la Polizia di Palermo ha arrestato Pietro Polizzi, uno dei candidati di Forza Italia al Consiglio comunale di Palermo. Secondo la Procura di Palermo, che coordina l’nchiesta, per essere eletto l’arrestato avrebbe stretto un patto con i boss dell’Uditore, i costruttori Sansone, ritenuti da sempre vicini al boss Totò Riina. Polizzi è stato consigliere provinciale di Palermo, eletto all’epoca nell’Udc. arrestato anche Agostino Sansone, fratello di Gateano, il proprietario della villa di Via Bernini in cui ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Per essere eletto avrebbe stretto un patto con i boss dell’Uditore, i costruttori Sansone, ritenuti da sempre vicini al boss Totò Riina Con l’accusa didielettorale politico-mafioso la Polizia dihaPietro Polizzi, uno dei candidati dial Consiglio comunale di. Secondo la Procura di, che coordina l’nchiesta, per essere eletto l’avrebbe stretto un patto con i boss dell’Uditore, i costruttori Sansone, ritenuti da sempre vicini al boss Totò Riina. Polizzi è stato consigliere provinciale di, eletto all’epoca nell’Udc.anche Agostino Sansone, fratello di Gateano, il proprietario della villa di Via Bernini in cui ...

