Ultime Notizie – Le grandi navi d’epoca al Marina di Genova dal 24 al 26 giugno, visite aperte a tutti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il prossimo appuntamento con la tradizione navale al Marina Genova sarà dal 24 al 26 giugno 2022, quando chiunque, secondo orari stabiliti, potrà visitare i grandi velieri che partecipano alla Rotta Iacobus Maris, commemorazione del trasferimento della salma dell’apostolo Giovanni da Giaffa, principale porto della Palestina durante il Medioevo, a Santiago de Compostela attraverso il Mare Nostrum da est a ovest, con soste a Genova, Valencia e Siviglia in Spagna, a Porto in Portogallo e arrivo a Vigo. L’evento, organizzato dal Comune di Genova con la Fundación Traslatio e Iacobus Maris, vedrà le banchine del Marina Genova accogliere la nave goletta Palinuro della Marina Militare Italiana (69 metri, varo 1934), il brigantino a palo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il prossimo appuntamento con la tradizione navale alsarà dal 24 al 262022, quando chiunque, secondo orari stabiliti, potrà visitare ivelieri che partecipano alla Rotta Iacobus Maris, commemorazione del trasferimento della salma dell’apostolo Giovanni da Giaffa, principale porto della Palestina durante il Medioevo, a Santiago de Compostela attraverso il Mare Nostrum da est a ovest, con soste a, Valencia e Siviglia in Spagna, a Porto in Portogallo e arrivo a Vigo. L’evento, organizzato dal Comune dicon la Fundación Traslatio e Iacobus Maris, vedrà le banchine delaccogliere la nave goletta Palinuro dellaMilitare Italiana (69 metri, varo 1934), il brigantino a palo ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - junews24com : Traorè, un'altra big sulle tracce del gioiello del Sassuolo. Ultimissime - - corgiallorosso : #Solbakken, il direttore del #Bodo frena: “Nessun contatto con la #Roma. Se parlano con Ola, violano le norme” -