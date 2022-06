Ultime Notizie – La Lega scrive al ‘capofamiglia’ e chiede voto per Sboarina, è polemica a Verona (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fa discutere a Verona la lettera che i cittadini scaligeri si sono trovati nella cassetta della posta, con l’invito ‘Barra il Simbolo della Lega – Sboarina sindaco’, in vista del prossimo voto del 12 giugno, per scegliere il primo cittadino del capoluogo veneto. Nell’intestazione della lettera agli elettori, con l’invito al voto per Federico Sboarina, primo cittadino uscente che viene appoggiato da Lega e Fdi (Fi ha scelto invece di schierarsi con l’ex sindaco Flavio Tosi), si legge ‘alla cortese attenzione del capofamiglia’, con una dicitura che sa quantomeno di antico. E che sta attirando critiche e sberleffi anche sul web all’entourage di Sboarina. “La Lega e Sboarina ancora una volta dimostrano di essere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fa discutere ala lettera che i cittadini scaligeri si sono trovati nella cassetta della posta, con l’invito ‘Barra il Simbolo dellasindaco’, in vista del prossimodel 12 giugno, per scegliere il primo cittadino del capoluogo veneto. Nell’intestazione della lettera agli elettori, con l’invito alper Federico, primo cittadino uscente che viene appoggiato dae Fdi (Fi ha scelto invece di schierarsi con l’ex sindaco Flavio Tosi), si legge ‘alla cortese attenzione del capofamiglia’, con una dicitura che sa quantomeno di antico. E che sta attirando critiche e sberleffi anche sul web all’entourage di. “Laancora una volta dimostrano di essere ...

