Ultime Notizie – La guerra del grano, dove può arrivare il ricatto della Russia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Furti conclamati, veti incrociati, ricatti più o meno espliciti. Intorno al grano si è aperta una guerra parallela a quella che da più di cento giorni si combatte in Ucraina. La Russia fa il suo gioco sporco. Controllare il grano ucraino, sottrarlo ai suoi abituali canali di esportazione e dirottarlo altrove consente di esercitare una pressione importante su buona parte del mondo. In gioco c’è la sopravvivenza di popolazioni intere, soprattutto in Africa, oltre alla tenuta dell’economia globale e alla gestione dei flussi migratori, e le capacità negoziali di Mosca crescono in maniera proporzionale all’acuirsi della crisi alimentare. Altri attori, a partire dalla Turchia di Recep Tayyip Erdogan, vogliono girare lo stallo a proprio vantaggio. Nel ruolo di mediatore, il presidente turco vuole ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Furti conclamati, veti incrociati, ricatti più o meno espliciti. Intorno alsi è aperta unaparallela a quella che da più di cento giorni si combatte in Ucraina. Lafa il suo gioco sporco. Controllare ilucraino, sottrarlo ai suoi abituali canali di esportazione e dirottarlo altrove consente di esercitare una pressione importante su buona parte del mondo. In gioco c’è la sopravvivenza di popolazioni intere, soprattutto in Africa, oltre alla tenuta dell’economia globale e alla gestione dei flussi migratori, e le capacità negoziali di Mosca crescono in maniera proporzionale all’acuirsicrisi alimentare. Altri attori, a partire dalla Turchia di Recep Tayyip Erdogan, vogliono girare lo stallo a proprio vantaggio. Nel ruolo di mediatore, il presidente turco vuole ...

