Ultime Notizie – Giustizia, Mauriello (Meritocrazia Italia): “Sì da editto bulgaro ai referendum ma nì su Severino” (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Sì ai referendum salvo che per la modifica alla Severino”. “Il quesito referendario non convince, perché non è pensabile, come si legge nel testo, che un rappresentante del popolo possa essere un condannato definitivo”. Lo dichiara il presidente di Meritocrazia Italia, Walter Mauriello, che spiega: “Siamo giunti a questa conclusione dopo un sondaggio svoltosi sulla nostra pagina Facebook. Mentre per gli altri quesiti referendari l’editto del sì è stato bulgaro, per questo i no hanno leggermente prevalso. Noi siamo garantisti, ma Meritocrazia Italia è contraria alla cancellazione della Severino”. Mauriello, contattato dall’Adnkronos durante la maratona sui referendum in diretta sulla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Sì aisalvo che per la modifica alla”. “Il quesito referendario non convince, perché non è pensabile, come si legge nel testo, che un rappresentante del popolo possa essere un condannato definitivo”. Lo dichiara il presidente di, Walter, che spiega: “Siamo giunti a questa conclusione dopo un sondaggio svoltosi sulla nostra pagina Facebook. Mentre per gli altri quesiti referendari l’del sì è stato, per questo i no hanno leggermente prevalso. Noi siamo garantisti, maè contraria alla cancellazione della”., contattato dall’Adnkronos durante la maratona suiin diretta sulla ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - VesuvioLive : Castellammare, aggredito autista di bus con un pugno in faccia: aveva chiesto di spostare un auto - junews24com : Cuadrado lascia la Juve? L'idea del club è sempre la stessa (CorSport) - -