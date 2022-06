Ultime Notizie – Ex 007 Gb: “Putin ha i giorni contati” (Di mercoledì 8 giugno 2022) I giorni di Vladimir Putin sono “contati”, il presidente russo non rimarrà al potere più di “tre-sei mesi”. A sostenerlo è un ex agente dei servizi britannici, Christopher Steele, noto come autore di un dossier sui rapporti fra l’ex presidente americano Donald Trump e il Cremlino. Intervistato dalla Bbc, Steele ha affermato che, una volta entrate in pieno effetto le sanzioni occidentali per l’invasione dell’Ucraina, specie in campo energetico, Putin avrà i giorni contati. L’ex agente ha fatto riferimento anche ai segnali di decadimento della salute del leader del Cremlino, aggiungendo che, se le fonti americane e britanniche sono corrette, Putin potrebbe venir “incapacitato” entro tre o sei mesi. Ex capo del desk Russia dei servizi britannici dell’MI6 fra il 2006 e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Idi Vladimirsono “”, il presidente russo non rimarrà al potere più di “tre-sei mesi”. A sostenerlo è un ex agente dei servizi britannici, Christopher Steele, noto come autore di un dossier sui rapporti fra l’ex presidente americano Donald Trump e il Cremlino. Intervistato dalla Bbc, Steele ha affermato che, una volta entrate in pieno effetto le sanzioni occidentali per l’invasione dell’Ucraina, specie in campo energetico,avrà i. L’ex agente ha fatto riferimento anche ai segnali di decadimento della salute del leader del Cremlino, aggiungendo che, se le fonti americane e britanniche sono corrette,potrebbe venir “incapacitato” entro tre o sei mesi. Ex capo del desk Russia dei servizi britannici dell’MI6 fra il 2006 e ...

