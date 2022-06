Ultime Notizie – Enogastronomia, Metro Italia in campo per promozione eccellenze pugliesi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Valorizzare le eccellenze tipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che intende favorire il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’Enogastronomia made in Italy della regione Puglia. Nella cornice del ristorante Primo Restaurant – il luogo dove Solaika Marrocco, classe 1995 e più giovane chef stellata d’Italia, esprime la sua personalità di cuoca moderna in piatti belli e squisiti – Metro Italia ha favorito un momento di confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Valorizzare letipiche del territorio e sostenere i produttori locali: sono solo alcuni dei pilastri della strategia di sostenibilità di, che intende favorire il dibattito tra tutti gli attori della filiera dei consumi fuori casa sulla valorizzazione dell’made in Italy della regione Puglia. Nella cornice del ristorante Primo Restaurant – il luogo dove Solaika Marrocco, classe 1995 e più giovane chef stellata d’, esprime la sua personalità di cuoca moderna in piatti belli e squisiti –ha favorito un momento di confronto sulladelleenogastronomiche locali, sostenendo il legame con il territorio di origine e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - VesuvioLive : Minore alla guida di una barca, è il terzo caso in pochi giorni. Borrelli: “Ormai è una moda” - RedazioneDedalo : Enna – Kore: 10% di stipendio in più e un pomeriggio libero in più agli impiegati -