Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.273 contagi e 2 morti: bollettino 8 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono 1.273 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 8 giugno, in Toscana, che portano il totale a 1.158.838 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Seconod il bollettino con i dati Covid della Regione, i nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.124.980 (97,1% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.496 tamponi molecolari e 8.183 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,2% è risultato positivo. Sono invece 2.050 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.742, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 230 (9 in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Sono 1.273 i nuovida coronavirus registrati, 8, in, che portano il totale a 1.158.838 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Seconod ilcon i datidella Regione, i nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.124.980 (97,1% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.496 tamponi molecolari e 8.183 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,2% è risultato positivo. Sono invece 2.050 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono23.742, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 230 (9 in ...

