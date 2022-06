Ultime Notizie – Covid Italia, si consolida calo ricoverati: -16,3% in una settimana (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continua a scendere la curva dei ricoveri Covid negli ospedali d’Italia. “Il trend di calo sembra essersi ormai consolidato da oltre un mese: per la quinta settimana consecutiva, infatti, diminuisce il numero di pazienti ricoverati nelle aree Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, del 16,3%“. E’ quanto emerge dal report degli ospedali sentinella della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, dell’8 giugno. Nei reparti Covid ordinari la riduzione settimanale “si attesta al 15,9%. Nelle rianimazioni il dato è ancora più significativo: il numero dei ricoverati scende del 24,2% e si registra un incremento dei pazienti no vax che risultano a oggi il 40% ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Continua a scendere la curva dei ricoverinegli ospedali d’. “Il trend disembra essersi ormaito da oltre un mese: per la quintaconsecutiva, infatti, diminuisce il numero di pazientinelle aree, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, del 16,3%“. E’ quanto emerge dal report degli ospedali sentinella della Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, dell’8 giugno. Nei repartiordinari la riduzionele “si attesta al 15,9%. Nelle rianimazioni il dato è ancora più significativo: il numero deiscende del 24,2% e si registra un incremento dei pazienti no vax che risultano a oggi il 40% ...

