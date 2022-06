Ultime Notizie – Costo benzina e diesel, oggi prezzi ancora in rialzo (Di mercoledì 8 giugno 2022) ancora interventi al rialzo sulla rete carburanti, oggi, con i prezzi della benzina in salita. Ip aumenta oggi di 4 cent i prezzi raccomandati di benzina e diesel, mentre Tamoil e Q8 salgono di 2 cent sui due carburanti. Recependo gli aumenti dei giorni scorsi, i prezzi medi praticati sul territorio continuano a salire. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, ieri hanno chiuso con il segno meno, in particolare sulla benzina. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 7 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022)interventi alsulla rete carburanti,, con idellain salita. Ip aumentadi 4 cent iraccomandati di, mentre Tamoil e Q8 salgono di 2 cent sui due carburanti. Recependo gli aumenti dei giorni scorsi, imedi praticati sul territorio continuano a salire. Quanto alle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, ieri hanno chiuso con il segno meno, in particolare sulla. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 7 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della ...

