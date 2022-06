Ultime Notizie – Cala propensione rischio, protezione capitali guida investimenti (Di mercoledì 8 giugno 2022) In calo la propensione al rischio: proteggere i capitali e assicurare un futuro economicamente sereno ai propri cari tra i principali driver di ogni scelta di investimento. E’ quanto emerge da una ricerca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030‘ sui trend da qui al 2030. Secondo la ricerca la pandemia ha diffuso nella società un clima generale di incertezza e sfiducia, aggravato dallo scoppio della guerra. Non appena la fine di queste emergenze sembrerà più vicina, tuttavia solo poco più di 1 italiano su 10 (14%) dichiara che guarderà al futuro con più fiducia, incrementando la propria propensione al rischio. Che invece diminuirà per quasi 3 italiani su 10 (28%) e per più di 1/3 della popolazione (36%) non ci saranno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) In calo laal: proteggere ie assicurare un futuro economicamente sereno ai propri cari tra i principali driver di ogni scelta di investimento. E’ quanto emerge da una ricerca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030‘ sui trend da qui al 2030. Secondo la ricerca la pandemia ha diffuso nella società un clima generale di incertezza e sfiducia, aggravato dallo scoppio della guerra. Non appena la fine di queste emergenze sembrerà più vicina, tuttavia solo poco più di 1 italiano su 10 (14%) dichiara che guarderà al futuro con più fiducia, incrementando la propriaal. Che invece diminuirà per quasi 3 italiani su 10 (28%) e per più di 1/3 della popolazione (36%) non ci saranno ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Milannews24_com : #BalloToure in uscita - ALisimberti : RT @pbecchi: REFERENDUM GIUSTIZIA: BECCHI E PALMA, 'VI SPIEGHIAMO LE RAGIONI DEL SI' A TUTTI E CINQUE I QUESITI' | Ultime notizie di cronac… -