Ultime Notizie – A Roma tornano i Campionati del Mondo di beach volley, 'saranno evento unico (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo undici lunghi anni il Parco del Foro Italico è di nuovo pronto ad accogliere i campioni del beach volley con i mondiali che si disputeranno al Foro Italico, teatro nel 2011 delal sfida tra le due coppie brasiliane composte da Juliana/Larissa e Alison/Emanuel che conquistarono il titolo iridato in un centrale gremito in ogni ordine di posto. La disciplina nel frattempo ha conosciuto notevoli cambiamenti nell'organizzazione del calendario. Da allora molte cose sono cambiate, compresa la crescita esponenziale delle coppie tricolori, una crescita culminata con la prima, storica, medaglia ai Giochi Olimpici per una formazione italiana: Paolo Nicolai e Daniele Lupo, infatti, a Rio de Janeiro vinsero la medaglia d'argento. Lo sport, però, corre veloce e nel frattempo il progetto federale ha portato a un mescolamento delle coppie azzurre: team che ...

