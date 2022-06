Ultime guerra in Ucraina: ripresa negoziati Russia-Kiev, le possibili novità (Di mercoledì 8 giugno 2022) La guerra in Ucraina dura ormai da oltre cento giorni. Durante i primi giorni le immagini dei negoziati tra gli emissari di Mosca e Kiev regalavano quasi l'illusione che il conflitto potesse durare poco. La realtà dei fatti dice che, a distanza di settimane, si cerca di capire quanto potranno ripartire in maniera decisiva i possibili tentativi di mediazione tra le parti. E mercoledì 8 giugno è stata la data in cui, in qualche modo, se ne è tornato a parlare. Lavrov ha parlato di Zelensky come «volubile» Alcuni osservatori ritengono che il possibile punto di svolta sarebbe l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Su questa eventualità ha espresso il suo pensiero anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in visita ad Ankara. Nelle dichiarazioni riportate da Repubblica.it e ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 giugno 2022) Laindura ormai da oltre cento giorni. Durante i primi giorni le immagini deitra gli emissari di Mosca eregalavano quasi l'illusione che il conflitto potesse durare poco. La realtà dei fatti dice che, a distanza di settimane, si cerca di capire quanto potranno ripartire in maniera decisiva itentativi di mediazione tra le parti. E mercoledì 8 giugno è stata la data in cui, in qualche modo, se ne è tornato a parlare. Lavrov ha parlato di Zelensky come «volubile» Alcuni osservatori ritengono che il possibile punto di svolta sarebbe l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Su questa eventualità ha espresso il suo pensiero anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in visita ad Ankara. Nelle dichiarazioni riportate da Repubblica.it e ...

