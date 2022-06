(Di mercoledì 8 giugno 2022) “I morti nel mar Mediterraneo, i muri al confine ungherese e il trattamento disumano dei rifugiati al confine fra Bielorussia e Polonia sono pagine nere della storia europea che hanno lanciato un messaggio sbagliato al mondo intero. L’Europa non è quella che volta le spalle al prossimo, l’Europa è invece quella che accoglie quasi 24 milioni di cittadini nati nei Paesi terzi e dà loro la speranza di un futuro migliore. Adesso noi dobbiamo affrontare l’agguerrita concorrenza di Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia ma anche di molti Paesi emergenti che stanno portando moltivia dall’Europa”. Così, in un intervento in plenaria, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara. “Questo non va bene – ha proseguito – perché toglie ossigeno alla nostra capacità di crescita nei settori dell’informatica, delle scienze, ...

stato raggiunto nella notte a Strasburgo un accordo storico sul salario minimo". Lo annuncia Chiara, europarlamentare del. "Per la prima volta l'Unione europea fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed equi e per contrastare la concorrenza sleale e il dumping sociale - prosegue l'...L'Italia si faccia trovare pronta e recepisca subito questa direttiva per contrastare - conclude l'europarlamentare- una vera e propria emergenza sociale'. Ue, Gemma (M5S): Cambiare direttiva permesso di soggiorno per accogliere giovani talenti - Ildenaro.it “I morti nel mar Mediterraneo, i muri al confine ungherese e il trattamento disumano dei rifugiati al confine fra Bielorussia e Polonia sono pagine nere della storia europea che hanno lanciato un mess ...Salario minimo, ai mirofoni di iNews24 l'europarlamentare Chiara Gemma spiega che la direttiva europea va applicata entro due anni.