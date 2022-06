Ucraina, Zelensky avverte: "Sarà l'inverno più difficile di sempre" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kiev, 8 giu. (Adnkronos) - Per l'Ucraina quello che verrà Sarà "l'inverno più difficile". Il presidente Volodymyr Zelensky ha dato notizia di una riunione in cui si è parlato "dell'acquisto di una quantità sufficiente di gas" per la prossima stagione e della produzione di energia elettrica, con la necessità di riparare le centrali termiche ed elettriche danneggiate o distrutte in più di 100 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. "Nella situazione attuale, a causa dell'aggressione russa, quello che verrà Sarà l'inverno più difficile di tutti" e "non venderemo il nostro gas e il nostro carbone all'estero" perché "tutta la produzione Sarà destinata alla domanda interna per i nostri cittadini", ha detto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kiev, 8 giu. (Adnkronos) - Per l'quello che verrà"l'più". Il presidente Volodymyrha dato notizia di una riunione in cui si è parlato "dell'acquisto di una quantità sufficiente di gas" per la prossima stagione e della produzione di energia elettrica, con la necessità di riparare le centrali termiche ed elettriche danneggiate o distrutte in più di 100 giorni dall'inizio dell'invasione russa dell'. "Nella situazione attuale, a causa dell'aggressione russa, quello che verràl'piùdi tutti" e "non venderemo il nostro gas e il nostro carbone all'estero" perché "tutta la produzionedestinata alla domanda interna per i nostri cittadini", ha detto ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Oltre 31.000 militari russi sono già morti dal 24 febbraio per una guerra completamente insensata', affe… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Severodonetsk e Lysychansk sono città morte'. La cronaca della giornata in diretta #ANSA - rassegnally : #UkraineRussiaWar #Ucraina 'La tregua non è un'opzione', dice #Zelensky e l'edizione europea del @nytimes si sof… - leggoit : Guerra in Ucraina diretta, il rabbino capo di Mosca fugge nella notte: in disaccordo con Putin. Zelensky: stop vend… -