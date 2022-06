Ucraina, Salvini “Lavoriamo a risoluzione che metta d'accordo tutti” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lavoreremo a una risoluzione che metta d'accordo tutto il Parlamento italiano, e che metta al centro la diplomazia”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Capital, in riferimento al 21 giugno quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, tornerà in Parlamento per riferire alle Camere sulla questione dell'invio delle armi all'Ucraina, in vista del successivo Consiglio europeo.– foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lavoreremo a unached'tutto il Parlamento italiano, e cheal centro la diplomazia”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Radio Capital, in riferimento al 21 giugno quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, tornerà in Parlamento per riferire alle Camere sulla questione dell'invio delle armi all', in vista del successivo Consiglio europeo.– foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

