Ucraina | Russia consegna grano da Zaporizhia ai Paesi del Medio Oriente

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Il grano proveniente dai territori della regione di Zaporizhia, controllata dall'esercito russo, ha iniziato a essere consegnato ai Paesi del Medio Oriente. Lo ha detto Yevgeny Balitsky, capo dell'amministrazione militare-civile temporanea di Zaporizhia, al Canale televisivo russo Rossiya 24. "Mandiamo grano attraverso la Federazione Russa - ha precisato - i principali contratti sono conclusi con la Turchia. I primi treni sono già passati attraverso la Crimea, sono andati in direzione del Medio Oriente, sottolineando che "questo era un mercato tradizionale per l'Ucraina".

