Ucraina | Kiev | ‘morti 31 500 soldati russi | distrutti 1393 tank'

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 31.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 31.500 uomini,carri armati, 3429 mezzi corazzati, 703 sistemi d'artiglieria, 213 lanciarazzi multipli, 96 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 212 aerei, 178 elicotteri, 2406 autoveicoli, 13 unità navali e 559 droni.

