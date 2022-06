Ucraina | Intelligence Gb | ' successi Kiev a sud-ovest di Kherson'

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Le truppe ucraine hanno recentemente compiuto alcuni progressi in un contrattacco nella regione sudoccidentale di". Lo ha comunicato il ministero della Difesa britannico. Secondo l', "la Russia continua a cercare di attaccare in direzione di Severodonetsk da tre lati, sebbene la difesastia resistendo. "È improbabile che nelle ultime 24 ore una delle due parti abbia potuto ottenere un successo significativo".

A Severodonetsk 'non ci sarà nessuna resa'. Lo ha detto il governatore della regione Serhiy Haidai. Anche secondo l'intelligence britannica in città la difesa ucraina 'tiene'. I filorussi però rivendicano il controllo dell'aeroporto. Il presidente ucraino annuncia lo stop all'export di gas e carbone. 'Sarà l'inverno più difficile per l'Europa'. La Russia ha anche utilizzato contractors per rinforzare le sue truppe: un soldato Wagner veterano della Buriazia, sarebbe stato ucciso durante i combattimenti nell'est dell'Ucraina.