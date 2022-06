Ucraina, il vestito rosso di Valerie e le macerie della sua scuola (Di mercoledì 8 giugno 2022) La zia della ragazza ha condiviso la foto della 16enne davanti all'edificio distrutto. Avrebbe dovuto diplomarsi quest'anno. Aveva scelto un abito rosso per la festa e questo ha indossato Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 giugno 2022) La ziaragazza ha condiviso la foto16enne davanti all'edificio distrutto. Avrebbe dovuto diplomarsi quest'anno. Aveva scelto un abitoper la festa e questo ha indossato

