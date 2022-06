(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La Ragione – leAli alla liberta? a cura del Professor Lucadedicata alquantitativa di tematiche di attualità parla di. L’è uno strumento molto utile che permette di monitorare l’opinione dei cittadini europei sull’operato dell’Unione europea e sui temi di attualità. Ci siamo serviti dell’ultima rilevazione (aprile 2022) per indagare l’umore della popolazione in relazione all’attuale conflitto in. Abbiamo selezionato un sottoinsieme di Paesi che comprende i maggiori Stati europei (Germania, Spagna, Francia e Italia) e la Polonia, il più grande tra i Paesi confinanti con l’. Come mostrato dai ...

Advertising

fulvioromano82 : @SandraM_Tcon0 @FlaGu52 @francofontana43 I sondaggi si lasciano scrivere. Ovviamente ci sono fonti più attendibili… -

Adnkronos

Secondo l'ultimo sondaggio dell', che rileva per la Commissione europea le opinioni ... Vale la pena ricordare che per la guerra inla Federazione Russa ha subito le condanne dell'...Secondo l'ultima indagine standard dell'- riferita all'inverno 2021/2022 - il 71% del ... Questo sentimento, dopo l'inizio della guerra in, sembra essere solo cresciuto. D'altronde,... Ucraina: Eurobarometro, su 'La Ragione' l'analisi curata da Ricolfi e Fondazione Hume Pescherecci fermi per protesta nei porti, dalla Riviera adriatica al Golfo di Napoli e il caro-pesce che arriva in tavola, dai banchi dei supermercati ai menù dei ristoranti. Con il rischio di non tro ...(Adnkronos) – “La Russia sta effettuando un’invasione militare dell’Ucraina sovrana. Il regime di Putin sta conducendo il genocidio del popolo ucraino, bombardando le nostre città e villaggi, uccidend ...