**Ucraina: Cavusoglu, 'legittima richiesta Mosca di revocare sanzioni su esportazioni agricole'** (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ankara, 6 giu. (Adnkronos) - La Turchia considera "legittima" la richiesta di Mosca di revocare le sanzioni sulle esportazioni agricole russe per facilitare quelle ucraine. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, nella conferenza stampa ad Ankara con l'omologo russo Sergej Lavrov. "Se dobbiamo aprire il mercato internazionale ucraino, pensiamo che revocare gli ostacoli alle esportazioni russe sia legittimo", ha detto il ministro turco.

