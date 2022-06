Ucraina | capo amministrazione militare Zaporizhia | Aiutatemi a far liberare mio figlio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Chiedo alle organizzazioni internazionali, ai governi esteri, ai media, a chiunque abbia la possibilità di parlare alle delegazioni russe di chiedere la liberazione di mio. Non un, non un militante, ma uno studente di appena 16 anni. Un angelo tra i tanti bambini colonne del mondo, sequestrati da Mosca e che vanno liberati". E' l'appello che Oleg Buryak,dell'del distretto die padre di Vlad, adolescente prigioniero dei russi da 61 giorni, lancia attraverso l'Adnkronos tra pause dovute alla commozione e lacrime che rigano il suo volto, pietrificato dal dolore... Oleg Buryak soggiunge: "Non deve cadere una lacrima dai suoi occhi, né da quelli degli altri minori suoi connazionali". Perché la storia di ...