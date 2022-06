(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Ci vorranno 8-10percompletamente ladi". Lo ha comunicato il capo dell'regionale diOleksiy Kulebanel corso della maratona televisiva nazionale, aggiungendo che un gruppo di specialisti stranieri aiuterà ail territorio insieme agli artificieri ucraini. "L'area contaminata dalle miniere è potenzialmente molto ampia. Naturalmente, ora non abbiamo la forza e le risorse per lo sminamento. Per ora definire soltanto quali aree dovremo", ha aggiunto Kuleba. Secondo l'regionale di, il 7 giugno, gli artificieri hanno ispezionato 38 insediamenti nei distretti di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev, nessuno si arrenderà a Severodonetsk. Riaperto il porto di Berdyansk, occupato dai russi. Le prime… - NicolaPorro : L’ambivalenza dell’amministrazione #Biden sull’#Ucraina. Quali sono i veri obiettivi #Usa ?? - VedeleAngela : RT @a_lambardi: @LVDA_Acid @CarloBolognesi1 @AriellaAmie Confermo. Kiev ha bloccato i conti bancari nella regione di Kherson e interrotto t… - TV7Benevento : Ucraina: amministrazione militare, 'necessari 8-10 anni per sminare regione Kiev' - - Rifrodo2 : RT @a_lambardi: @LVDA_Acid @CarloBolognesi1 @AriellaAmie Confermo. Kiev ha bloccato i conti bancari nella regione di Kherson e interrotto t… -

10.20 Filorussi, riaperto porto Berdyansk, "qui è pieno di grano" Il porto dell'sud - ... membro del consiglio direttivo dell'autoproclamatalocale "Tutto è pronto per la ......in ruoli manageriali È andare in scena una importante riunione del consiglio di... con il referendum sulla giustizia alle porte e la guerra inche continua feroce. Fuortes ha ...Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Ci vorranno 8-10 anni per sminare completamente la regione di Kiev". Lo ha comunicato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kiev Oleksiy Kulebanel corso della ...La «preparazione tecnica» per creare corridoi sicuri per il trasporto di grano dai porti dell'Ucraina attraverso il Mar Nero «sarà completata il prima possibile».