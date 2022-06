“Tutto sold out in poche ore”. Delia Duran, il nuovo progetto è un successo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Delia Duran stilista. Il GF Vip 6 ha sicuramente contribuito a un’impennata di popolarità per la modella venezuelana e il suo compagno Alex Belli. E infatti dopo averla vista anche in studio, all’Isola dei famosi, ora fa il suo ingresso ufficiale nel mondo della moda. Naturalmente accanto a Delia Duran non può mancare il suo Alex Belli, perché nonostante i “drammi” consumati nella Casa di Cinecittà la loro relazione va alla grande. Hanno anche già annunciato il matrimonio, quello vero, e sperano di metter su famiglia. Delia Duran stilista: la sua collezione subito sold out Sempre insieme Alex Belli e Delia Duran che ora, dicevamo, è diventata anche stilista. La modella venezuelana, 33 anni, è stata infatti protagonista ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)stilista. Il GF Vip 6 ha sicuramente contribuito a un’impennata di popolarità per la modella venezuelana e il suo compagno Alex Belli. E infatti dopo averla vista anche in studio, all’Isola dei famosi, ora fa il suo ingresso ufficiale nel mondo della moda. Naturalmente accanto anon può mancare il suo Alex Belli, perché nonostante i “drammi” consumati nella Casa di Cinecittà la loro relazione va alla grande. Hanno anche già annunciato il matrimonio, quello vero, e sperano di metter su famiglia.stilista: la sua collezione subitoout Sempre insieme Alex Belli eche ora, dicevamo, è diventata anche stilista. La modella venezuelana, 33 anni, è stata infatti protagonista ...

marsmanto : @bennygiardina @alessandro9_9 @peppe1984a Nonostante sia improbabile non lo escludo del tutto, visto il gemellaggio… - giulianabianco4 : RT @gloriaceraso: @alorac_22 tutto questo per te Mancano pochisdimi posti e' la 1 data sara' sold out #caroligi #carolapuddu - giulianabianco4 : RT @jas213_: la sua prima data dove debutterà da protagonista è quasi sold out in meno di 24 ore e io sono tanto fiera ed orgogliosa di lei… - gloriaceraso : @alorac_22 tutto questo per te Mancano pochisdimi posti e' la 1 data sara' sold out #caroligi #carolapuddu - MariaRo90140382 : RT @lesyeuxdecarola: è la mia vita sto piangendo la prima quasi sold out te lo meriti tutto tu e le tutte le altre persone che stanno lavor… -