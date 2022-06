Advertising

Lavrov sarà in Turchia l'8 giugno. Erdogan vuole una zona sicura al confine ( curdi) e pone ip veto a Svezia e Finl… Le decisioni si rispettano. Le prospettive si discutono e nella discussione avere un punto di vista non… Giusto. E la stessa problematica si pone per quanto riguarda la Turchia e la Nato. L'unanimità va superata.

... dell'ex imam in esilio Fetullah Gulen, entrambe inserite nella lista dei gruppi terroristici dalla. Inoltre, a Svezia e Finlandia è stato chiesto di stabilire le necessarie regole e il ..."W e Make Future è un acronimo cheun'attenzione concreta sui giovani, sull'innovazione e sul ... Germania, Regno Unito, Paesi Bassi,, Israele, Spagna, con investitori pronti ad incontri ... Turchia pone 10 condizioni per accesso Svezia e Finlandia nella Nato Roma, 8 giu. (askanews) - La Turchia ha posto 10 condizioni per dare il via libera all'accesso di Svezia e Finlandia nella Nato, secondo quanto rivela il quotidiano turco Yeni Safak.Ankara chiede ...Il multispazio del marchio italiano di Stellantis ha scelto la fabbrica del gruppo a Vigo invece di quella turca inizialmente preposta alla produzione ...