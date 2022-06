Trofeo del Timoniere, vince la prima tappa Pule 672 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Pule 672 vince il primo appuntamento del Circuito di Classe Trofeo del Timoniere. Prossimo appuntamento a La Spezia con il Campionato Italiano Team Race. Terminato da poco il Campionato Italiano Meteor, corso a Maccagno, la Classe ha ripreso la sua attività con il Circuito Nazionale del Trofeo del Timoniere, ospitato lo scorso week end ( 4 e 5 giugno) dalla Flotta del Trasimeno grazie al sostegno del Club Velico Castiglionese. Trofeo del Timoniere, 13 imbarcazioni sulla linea di partenza Sulla linea di partenza 13 imbarcazioni, tra cui Supernova, di Luca Bettanin, capoflotta di Spezia e Smith di Massimo Mellini della flotta di Roma. Al timone di Ireanda un altro gradito ospite: Renzo Porcheddu, ex Presidente della Classe. Il vento, molto instabile per ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 8 giugno 2022)672il primo appuntamento del Circuito di Classedel. Prossimo appuntamento a La Spezia con il Campionato Italiano Team Race. Terminato da poco il Campionato Italiano Meteor, corso a Maccagno, la Classe ha ripreso la sua attività con il Circuito Nazionale deldel, ospitato lo scorso week end ( 4 e 5 giugno) dalla Flotta del Trasimeno grazie al sostegno del Club Velico Castiglionese.del, 13 imbarcazioni sulla linea di partenza Sulla linea di partenza 13 imbarcazioni, tra cui Supernova, di Luca Bettanin, capoflotta di Spezia e Smith di Massimo Mellini della flotta di Roma. Al timone di Ireanda un altro gradito ospite: Renzo Porcheddu, ex Presidente della Classe. Il vento, molto instabile per ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Sofi nella storia! ?? Con il successo a Pesaro Sofia Raffaeli ha fatto suo il trofeo all-around di Coppa del Mondo.… - Azzurri : ???? Chiellini saluta la #Nazionale: domani a #Wembley cerimonia prima di #ItaliaArgentina ?? Prima del fischio d’ini… - AlecciLuca : RT @Nico__J10: se tra tutte le squadre scegli l’Inter (e non ditemi che non lo voleva nessuno perché non è vero) sei solo un bambino del ca… - angelazuccon_ : RT @Nico__J10: se tra tutte le squadre scegli l’Inter (e non ditemi che non lo voleva nessuno perché non è vero) sei solo un bambino del ca… - lindericarus : classico esemplare di frequentatore del cencio's anni '90 che ascolta l'heavy metal e ha il gruppo che ogni anno pr… -