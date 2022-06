Treviso | Gdf | raggirano anziano | denunciate 2 donne e sequestrati beni per 246mila euro

(Di mercoledì 8 giugno 2022), 8 giu. - (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale dihanno concluso un'operazione, finalizzata a tutelare le persone fragili e in difficoltà, al fine di salvaguardare la loro integrità patrimoniale da chi si approfitta delle loro condizioni. I finanzieri trevigiani hanno infatti denunciato alla locale Procura della Repubblica, per il reato di circonvenzione di incapace, duedel vicentino, madre e figlia, che hanno sottratto a un, residente nella Marca, la somma di oltre 246.000, prosciugandogli di fatto i conti correnti. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo che le indagate si spogliassero deiloro intestati e non fossero più ...

