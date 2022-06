Trent'anni dopo Tangentopoli, l'ex ministro De Lorenzo fa di nuovo parlare di sé (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Polemiche e accuse nell'European Cancer Patient Coalition (Ecpc), l'associazione europea dei pazienti con il tumore, dopo la rielezione di Francesco De Lorenzo alla presidenza. L'84enne ex ministro della Sanità, travolto negli anni '90 dalle inchieste di Tangentopoli, è tornato alla guida dell'associazione pochi giorni fa dopo che nel 2020 aveva perso la carica in seguito a polemiche interne sulla gestione dei bilanci. La rielezione, a quanto appreso dall'AGI, ha acuito lo scontro interno e ha causato la fuoriuscita dall'associazione di diversi membri. Anche se De Lorenzo ha tenuto a precisare: "Sono stato eletto alla unanimità dalla assemblea generale che si à tenuta a Bruxelles la settimana scorsa, le spaccature si erano manifestate nel precedente board tanto ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - Polemiche e accuse nell'European Cancer Patient Coalition (Ecpc), l'associazione europea dei pazienti con il tumore,la rielezione di Francesco Dealla presidenza. L'84enne exdella Sanità, travolto negli'90 dalle inchieste di, è tornato alla guida dell'associazione pochi giorni fache nel 2020 aveva perso la carica in seguito a polemiche interne sulla gestione dei bilanci. La rielezione, a quanto appreso dall'AGI, ha acuito lo scontro interno e ha causato la fuoriuscita dall'associazione di diversi membri. Anche se Deha tenuto a precisare: "Sono stato eletto alla unanimità dalla assemblea generale che si à tenuta a Bruxelles la settimana scorsa, le spaccature si erano manifestate nel precedente board tanto ...

Advertising

Mov5Stelle : Negli ultimi trent'anni, in Italia, i salari non solo non sono aumentati ma addirittura sono diminuiti del 2,90%. L… - fattoquotidiano : Carlo Smuraglia, il pioniere dell’antimafia a Milano: trent’anni fa svelò l’altra faccia della capitale morale. E l… - CarloCalenda : Inizia la campagna elettorale. Cercheranno di farvi scordare tutto ciò che è avvenuto in questa legislatura. Rappre… - lupazzottu : RT @ComunistaRosso: Le battaglie della 'sinistra' degli ultimi trent'anni: - Privatizzazioni, soldi pubblici regalati a miliardari, peggior… - sulsitodisimone : Trent'anni dopo Tangentopoli, l'ex ministro De Lorenzo fa di nuovo parlare di sé -