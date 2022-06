Traffico Roma del 08-06-2022 ore 18:00 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Luceverde Roma trovati a questo giuramento da Simone a Cerchiara code per incidente sulla tangenziale Tra Corso Francia e Salaria verso Nomentana e Tiburtina sulla Pontina incidente e code tra Castel di Pomezia anche sul Raccordo Anulare un incidente possibili ripercussioni sulle tratto di carreggiata esterna tra la Tuscolana è lo svincolo per Napoli in carreggiata interna Intanto il Traffico intenso tra la Bufalotta e lo svincolo per La A24 Roma L’Aquila Traffico in uscita da Roma nella zona sud code sulla via del mare Colombo Laurentina Ardeatina a Lunghezza zona Villaggio Prenestino in queste ore un intervento dei vigili del fuoco di percorso per la linea 045 un guasto sulla metro a Chiusa la stazione di Vittorio Emanuele e Oggi sciopero nel trasporto aereo garantiti voli tra le 18 e le 21 ore ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Luceverdetrovati a questo giuramento da Simone a Cerchiara code per incidente sulla tangenziale Tra Corso Francia e Salaria verso Nomentana e Tiburtina sulla Pontina incidente e code tra Castel di Pomezia anche sul Raccordo Anulare un incidente possibili ripercussioni sulle tratto di carreggiata esterna tra la Tuscolana è lo svincolo per Napoli in carreggiata interna Intanto ilintenso tra la Bufalotta e lo svincolo per La A24L’Aquilain uscita danella zona sud code sulla via del mare Colombo Laurentina Ardeatina a Lunghezza zona Villaggio Prenestino in queste ore un intervento dei vigili del fuoco di percorso per la linea 045 un guasto sulla metro a Chiusa la stazione di Vittorio Emanuele e Oggi sciopero nel trasporto aereo garantiti voli tra le 18 e le 21 ore ...

