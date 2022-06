Top Gun, notizia pazzesca: sapete quanto ha incassato al botteghino? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Top Gun, arriva una notizia pazzesca: sapete quanto ha incassato al botteghino il sequel del film? Sembra inarrestabile il sequel della pellicola uscita negli anni ottanta, Top Gun: Maverick. La prima uscita del famoso film d’azione risale al 1986 e fu diretto da Tony Scott. Grazie a questa pellicola Tom Cruise che interpreta il protagonista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 8 giugno 2022) Top Gun, arriva unahaalil sequel del film? Sembra inarrestabile il sequel della pellicola uscita negli anni ottanta, Top Gun: Maverick. La prima uscita del famoso film d’azione risale al 1986 e fu diretto da Tony Scott. Grazie a questa pellicola Tom Cruise che interpreta il protagonista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

livingdaylights : ieri coi miei abbiamo deciso di andare a vedere top gun in imax solo che ogni singola sala imax/isense di roma sta… - Piergiulio58 : Top Gun arriva in tribunale: gli eredi dell’ispiratore del film fanno causa alla Paramount- - jm2106 : Top Gun: Maverick Pinche peliculononononononononon - KarloLanna : #TopGunMaverick sotto accusa: 'Violazione di copyright' - lowkeygin : ieri sera sono andata a vedere top gun per la seconda volta. ci andrei una terza? assolutamente si. -