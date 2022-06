Top Gun Maverick e i film americani volano al box office 2022, ma le sale non si riempiono più: ecco perché (Di mercoledì 8 giugno 2022) Top Gun: Maverick vola ancora al box office nonostante i buoni incassi di Jurassic World: Dominion. Così c’è già chi dice che nelle sale ci si va, ma solo per vedere i blockbuster hollywoodiani. E non i film italiani. Del resto i dati parlano chiaro. Secondo i dati Cinetel appena aggiornati, dall’1 agosto 2021 al 7 giugno 2022, la top ten degli incassi parla solo statunitense. Al primo posto troviamo Spider man: no way home (uscito sotto Natale nel pieno delle restrizioni antiCovid) che ha raccolto 24 milioni e mezzo di euro. Al secondo posto Doctor Strange nel multiverso della follia (uscito in primavera, ancora con gli strascichi di green pass e mascherine obbligatorie) con 13 milioni e mezzo. Sul terzo gradino The Batman con 13 milioni e duecentomila euro. Seguono, tutti in una forbice d’incassi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Top Gun:vola ancora al boxnonostante i buoni incassi di Jurassic World: Dominion. Così c’è già chi dice che nelleci si va, ma solo per vedere i blockbuster hollywoodiani. E non iitaliani. Del resto i dati parlano chiaro. Secondo i dati Cinetel appena aggiornati, dall’1 agosto 2021 al 7 giugno, la top ten degli incassi parla solo statunitense. Al primo posto troviamo Spider man: no way home (uscito sotto Natale nel pieno delle restrizioni antiCovid) che ha raccolto 24 milioni e mezzo di euro. Al secondo posto Doctor Strange nel multiverso della follia (uscito in primavera, ancora con gli strascichi di green pass e mascherine obbligatorie) con 13 milioni e mezzo. Sul terzo gradino The Batman con 13 milioni e duecentomila euro. Seguono, tutti in una forbice d’incassi che ...

