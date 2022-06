Tiro con l’arco, Europei 2022: ottimi segnali dall’Italia nel ricurvo e nel compound individuale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Entrano nel vivo gli Europeo di Tiro con l’arco con la seconda giornata d’azione. Prime eliminazioni in quel di Monaco di Baviera, località scelta per quest’importante manifestazione che commenteremo fino a domenica. Iniziamo dal settore femminile con il successo per 6 a 0 di Tatiana Andreoli nel ricurvo femminile. La nostra connazionale abbatte l’irlandese Roisin Mooney e supera agevolmente i 24mi di finali. Avanza anche Elisabetta Mijno, abile a primeggiare per 7 a 1 sulla polacca Kamila Naploszek. Discorso differente per Lucilla Boari che ha dovuto arrendersi per 5 a 6 contro l’estone Bessi Kasak. Successo anche al maschile per Federico Musolesi ed Alessandro Paoli. Il primo ha conquistato l’accesso al prossimo turno per 6 a 5, mentre il secondo ha respinto per 7 a 3 contro l’estone Mart Oona che nella seconda parte della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Entrano nel vivo gli Europeo diconcon la seconda giornata d’azione. Prime eliminazioni in quel di Monaco di Baviera, località scelta per quest’importante manifestazione che commenteremo fino a domenica. Iniziamo dal settore femminile con il successo per 6 a 0 di Tatiana Andreoli nelfemminile. La nostra connazionale abbatte l’irlandese Roisin Mooney e supera agevolmente i 24mi di finali. Avanza anche Elisabetta Mijno, abile a primeggiare per 7 a 1 sulla polacca Kamila Naploszek. Discorso differente per Lucilla Boari che ha dovuto arrendersi per 5 a 6 contro l’estone Bessi Kasak. Successo anche al maschile per Federico Musolesi ed Alessandro Paoli. Il primo ha conquistato l’accesso al prossimo turno per 6 a 5, mentre il secondo ha respinto per 7 a 3 contro l’estone Mart Oona che nella seconda parte della ...

