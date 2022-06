Tiger Woods rifiuta un miliardo e dice no alla Superlega del golf di Bin Salman. La nuova mossa saudita per ripulire la reputazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Evidentemente a Tiger Woods il “neo-rinascimento” saudita non ha convinto più di tanto. Nonostante un contratto a nove cifre, ovvero da almeno un miliardo, ha rifiutato di prendere parte al circuito di golf lanciato da Mohammed Bin Salman: dopo il calcio, un’altra operazione di “sportwashing” orchestrata a suon di petrodollari dal principe dell’Arabia saudita, che a ormai quattro anni di distanza dall’omicidio Khashoggi sta tentando ogni strada per pulire la sua reputazione. Non ci sono motivazioni ufficiali per il no da un miliardo di Tiger Woods, ma è certo che il fondo sovrano saudita era pronto a fare di tutto per avere la stella del golf a Londra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Evidentemente ail “neo-rinascimento”non ha convinto più di tanto. Nonostante un contratto a nove cifre, ovvero da almeno un, hato di prendere parte al circuito dilanciato da Mohammed Bin: dopo il calcio, un’altra operazione di “sportwashing” orchestrata a suon di petrodollari dal principe dell’Arabia, che a ormai quattro anni di distanza dall’omicidio Khashoggi sta tentando ogni strada per pulire la sua. Non ci sono motivazioni ufficiali per il no da undi, ma è certo che il fondo sovranoera pronto a fare di tutto per avere la stella dela Londra ...

