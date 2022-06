Tennis | Zverev operato alla caviglia ' Tornerò più forte che mai'

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Zverev operato alla caviglia destra, 'farò di tutto per tornare più forte che mai' -… - TOSADORIDANIELA : RT @SuperTennisTv: Zverev si è operato dopo l’infortunio ai legamenti della caviglia destra! Rimettiti presto Sascha, ti aspettiamo ??… - glooit : Tennis: Zverev operato alla caviglia destra leggi su Gloo - francyruiu98 : RT @SuperTennisTv: Zverev si è operato dopo l’infortunio ai legamenti della caviglia destra! Rimettiti presto Sascha, ti aspettiamo ??… - MarcoBeltrami79 : Beffa per #Zverev, diventa il numero 2 al mondo ma si ferma a lungo: “Tre legamenti strappati” -

RaiNews

Dopo l'infortunio nella semifinale del Roland Garros contro Nadal, Alexanderè finito sotto i ferri, come conferma lui stesso attraverso Instagram. "Tutti noi abbiamo un percorso nella vita e ...IntervisteA Stoccarda tornerà finalmente e ufficialmente in campo, dopo il lungo infortuno alla mano ... il 25enne romano si è soffermato sul problema fisico di Alexander: 'Quel momento l'... Tennis: Zverev operato con successo, tre legamenti lesionati Focus sulla stagione di Fabio Fognini sulla terra battuta, tra le semifinali a Rio de Janeiro e Belgrado ed il successo in doppio con Bolelli ...Amburgo, 8 giu. - (Adnkronos) - Alexander Zverev si è operato alla caviglia destra infortunata nel corso del secondo set della semifinale del Roland ...