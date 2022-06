Tennis | Zverev operato alla caviglia destra | ' farò di tutto per tornare più forte che mai'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Amburgo, 8 giu. - (Adnkronos) - Alexandersi èinfortunata nel corso del secondo set della semifinale del Roland Garros contro Rafael Nadal e che lo ha costretto al ritiro per la prima volta in carriera. Lo ha annunciato lo stesso 25enne tedesco sui suoi profili social: "Tutti noi abbiamo il nostro percorso nella vita. Questo fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il numero 2 al mondo, ma oggi ho dovuto sottopormi ad un intervento chirurgico". "Dopo ulteriori esami svolti in Germania, i medici hanno confermato la lacerazione di tutti e tre i legamenti laterali della mia. Pertanto - ha spiegato- al fine di poteralle competizioni il prima possibile ed ...