Tennis | Zverev operato alla caviglia destra | “E’ il mio percorso | lo accetto”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Alexanderè statoper la rottura dei legamenti delladopo la sua dolorosa uscita dalle semifinali del Roland-Garros. Il tedesco, numero tre del mondo, si era infortunato nella partita contro Rafael Nadal la scorsa settimana, lasciando il campo con le stampelle., 25 anni, non ha detto quando tornerà in campo, ma dovrebbe saltare Wimbledon, che inizierà il 27 giugno. “Abbiamo tutti il nostronella vita. Questo fa parte del mio”, ha scritto ai suoi 1,8 milioni di follower su Instagram, insieme a una foto di lui che salutava da un letto d’ospedale. “La prossima settimana raggiungerò il massimo della carriera da numero due del mondo, ma questa mattina ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico. Dopo un ulteriore esame in Germania, abbiamo ...

Advertising

sportface2016 : #Zverev si è operato: 'Torno più forte che mai' - ninda1952 : RT @RaiNews: Ancora incerti i tempi per il ritorno in campo. Il post sorridente nel letto d'ospedale dopo l'operazione #RolandGarros #zver… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Zverev operato alla caviglia destra - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Zverev operato alla caviglia destra - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Zverev operato alla caviglia destra -

RaiNews

Dopo l'infortunio nella semifinale del Roland Garros contro Nadal, Alexandertorna a sorridere. Su Instagram non nasconde le sue emozioni per questo momento difficile della sua carriera. ' Tutti noi abbiamo un percorso nella vita e questo è parte del mio - scrive il ...... che inizierà il prossimo 27 giugno, è "fuori discussione" per, come ha affermato ... Il 33enne francese Benoit Paire, invece, ha deciso di prendersi una pausa dala tempo indeterminato. L'... Tennis: Zverev operato con successo, tre legamenti lesionati Alexander Zverev è stato operato per la rottura dei legamenti della caviglia destra dopo la sua dolorosa uscita dalle semifinali del Roland-Garros. Il tedesco, numero tre del mondo, si era infortunato ...Alexander Zverev, numero 3 del mondo ma sicuro di raggiungere il best ranking di numero 2 la prossima settimana, ha aggiornato i suoi tifosi ...