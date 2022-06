Tennis | termina il rapporto tra Jannik Sinner e il suo attuale fisioterapista | cambi in vista nello staff tecnico dell’azzurro

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Una situazione complicata quella di. L’altoatesino, costretto al ritiro negli ottavi di finale del Roland Garros 2022 contro il russo Andrey Rublev, deve comprendere che percorso seguire nella cura dei suoi guai fisici, culminati a Parigi (Francia) con un fastidio al ginocchio di non poco conto. A far salire la tensione sono arrivate anche le dichiarazioni dell’ex, Claudio Zimaglia, che in un’interrilasciata a La Stampa, ha criticato non poco il modus operandi dell’: “Non è vero che il suo problema sia il fisico come ho sentito dire anche da lui. Ha un fisico forte, ma bisogna conoscerlo e allenarlo di conseguenza. Chi lo cura oggi non ha ha avuto il tempo di farlo a dovere e mi sorprende molto che nessuno abbia ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Novità importanti nello staff tecnico di Jannik Sinner: l'attuale fisioterapista annuncia l'interruzione de… - SebaMarvin : Dubbio genuino: ma nei tornei del #GrandSlam di #tennis, un'alternanza del tipo che un anno si termina con la final… - lefarey : RT @RaiNews: Più di tre ore di partita al 6 pari al secondo set su una palla profonda il tedesco si appoggia male sulla caviglia nel tentat… - ninda1952 : RT @RaiNews: Più di tre ore di partita al 6 pari al secondo set su una palla profonda il tedesco si appoggia male sulla caviglia nel tentat… - De_Sand88 : RT @RaiNews: Più di tre ore di partita al 6 pari al secondo set su una palla profonda il tedesco si appoggia male sulla caviglia nel tentat… -

OA Sport

6 - 4 6 - 3 il match tra Giorgi e Kartal , incontro valevole per i sedicesimi di finale del torneo di Nottingham 2022. Un'ottima vittoria per Camila Giorgi che permette alla giocatrice azzurra ...La loro collaborazione con Skydurante il Wimbledon del 2011 quando l'emittente decide di ... Tra l'altro, come viene raccontato nel libro ' Real Life on the ProfessionalTours ' scritto ... Tennis, termina il rapporto tra Jannik Sinner e il suo attuale fisioterapista: cambi in vista nello staff dell'azzurro Lamezia Terme - Un'altra importante vittoria per la Viola Tennis & Sports a Lecce. La squadra lametina vince 4-2 e mantiene la testa della classifica, prima della propria giornata di riposo del 12 giu ...perchè Bahamonde recupera e termina il set 6-3. Il CT Mario Stasi Lecce pareggia subito, schierando Jacopo Denitto (2.5) contro Francisco Sinopoli (2.4). La partita prende dall’inizio una piega ...