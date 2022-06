Tennis | “Se un ciclista facesse come Nadal | sarebbe considerato dopato” Il duro attacco di Guillaume Martin

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo Thibault Pinot, un altrofrancese ha punzecchiato pubblicamente Rafaeldopo il suo 14° Roland Garros (e 22° Slam) ottenuto domenica scorsa a Parigi in finale contro il norvegese Casper Ruud. Questa volta è statoa dire la sua sulta maiorchino, il quale aveva ammesso di aver dovuto giocare per tutto il torneo con delle infiltrazioni al nervo del piede per non sentire il dolore. “Se unla stessa cosa, a parte che nel ciclismo è comunque proibito, ma ammettiamo non lo fosse, tutti gli salterebbero addosso qualificandolo. Questo perché c’è uno sfondo culturale e degli stereotipi propri al ciclismo”, dichiara il 28enne nativo di Parigi a L’Equipe. “Mentre la gente ...

Advertising

Eurosport_IT : Duro attacco di Guillaume Martin a Rafa Nadal ?? #Nadal | #Martin | #Tennis - TennisWorldit : Infiltrazioni Nadal, il ciclista Martin non ci sta: “A noi darebbero del dopato” - sportface2016 : Il ciclista Guillaume #Martin attacca #Nadal: 'Chi si fa le infiltrazioni andrebbe considerato come un dopato' -

Dopo Thibault Pinot, un altrofrancese ha punzecchiato pubblicamente Rafael Nadal dopo il suo 14° Roland Garros (e 22° Slam) ottenuto domenica scorsa a Parigi in finale contro il norvegese Casper Ruud. Questa volta è ...Se unfacesse la stessa cosa, anche se non fosse vietato, tutti gli cadrebbero addosso chiamandolo dopato' . La rivelazione choc di Nadal sulle infiltrazioni al piede La vittoria di Rafael ...TENNIS, Guillaume Martin attacca pubblicamente Rafa Nadal dopo la vittoria al Roland Garros per aver fatto uso di infiltrazioni al nervo del piede per non senti ...Dopo Thibault Pinot, un altro ciclista francese ha punzecchiato pubblicamente Rafael Nadal dopo il suo 14° Roland Garros (e 22° Slam) ottenuto domenica scorsa a Parigi in finale contro il norvegese Ca ...