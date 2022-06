Tennis, sarà Jérôme Bianchi il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner: Paolo Cadamuro costretto ad abbandonare (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una soluzione d’emergenza. Non è un periodo semplice per Jannik Sinner. L’altoatesino, reduce dal ritiro negli ottavi di finale del Roland Garros 2022 a causa di un fastidio al ginocchio sinistro, deve fare i conti con i problemi del proprio corpo e, nello stesso tempo, anche con alcuni imprevisti riguardanti il proprio staff tecnico. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Paolo Cadamuro (fisioterapista del team di Simone Vagnozzi) è stato costretto a interrompere il rapporto di collaborazione con l’altoatesino per un’operazione chirurgica a cui è stato costretto a sottoporsi in questi giorni. Una notizia emersa nelle ultime ore attraverso le Stories su Instagram dello stesso Cadamuro, con messaggio annesso: “Un piccolo intervento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una soluzione d’emergenza. Non è un periodo semplice per. L’altoatesino, reduce dal ritiro negli ottavi di finale del Roland Garros 2022 a causa di un fastidio al ginocchio sinistro, deve fare i conti con i problemi del proprio corpo e, nello stesso tempo, anche con alcuni imprevisti riguardanti il proprio staff tecnico. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti,del team di Simone Vagnozzi) è statoa interrompere il rapporto di collaborazione con l’altoatesino per un’operazione chirurgica a cui è statoa sottoporsi in questi giorni. Una notizia emersa nelle ultime ore attraverso le Stories su Instagram dello stesso, con messaggio annesso: “Un piccolo intervento ...

