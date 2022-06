Tennis, Rafael Nadal a Barcellona in stampelle: Wimbledon a rischio? Il mondo dello sport si divide (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rafael Nadal ha concluso da trionfatore il Roland Garros 2022. Il maiorchino ha sconfitto nettamente nell’atto conclusivo il norvegese Casper Ruud e conquistato il titolo di Parigi per la 14ma volta in carriera. Rafa ha anche rafforzato il suo status di giocatore con più Slam vinti nel suo percorso agonistico, pari a 22. Tuttavia, in queste ultime ore, a tenere banco sono le sue condizioni fisiche. Lo spagnolo ha fatto ritorno nel proprio Paese e si è recato a Barcellona per un controllo medico al suo piede sinistro infortunato. Come è noto, Nadal si è sottoposto a diverse infiltrazioni per per giocare nel Major e minimizzare il dolore. Pertanto, la visita in terra catalana si giustifica per una visita presso la clinica del dottore di fiducia, Ángel Ruiz-Cotorro, e iniziare il nuovo trattamento. Un metodo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022)ha concluso da trionfatore il Roland Garros 2022. Il maiorchino ha sconfitto nettamente nell’atto conclusivo il norvegese Casper Ruud e conquistato il titolo di Parigi per la 14ma volta in carriera. Rafa ha anche rafforzato il suo status di giocatore con più Slam vinti nel suo percorso agonistico, pari a 22. Tuttavia, in queste ultime ore, a tenere banco sono le sue condizioni fisiche. Lo spagnolo ha fatto ritorno nel proprio Paese e si è recato aper un controllo medico al suo piede sinistro infortunato. Come è noto,si è sottoposto a diverse infiltrazioni per per giocare nel Major e minimizzare il dolore. Pertanto, la visita in terra catalana si giustifica per una visita presso la clinica del dottore di fiducia, Ángel Ruiz-Cotorro, e iniziare il nuovo trattamento. Un metodo di ...

