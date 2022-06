Tennis: Nadal inizia nuovo trattamento al piede, Wimbledon in dubbio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mallorca, 8 giu. - (Adnkronos) - Due giorni dopo la celebrazione del 14mo trionfo in carriera al Roland Garros, Rafa Nadal è tornato a Mallorca. Lo spagnolo è sceso dall'auto dell'aeroporto in stampelle e si è fermato comunque a firmare autografi. Prima di rientrare, si è sottoposto al primo trattamento con radiofrequenza pulsata a cui ha deciso di fare ricorso per alleviare il dolore che deriva dalla sindrome di Muller-Weiss al piede sinistro. Nadal, che non si è sbilanciato dopo la prima seduta sull'efficacia del trattamento, non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a Wimbledon, torneo che ha vinto per l'ultima volta nel 2010. Il problema cronico di cui soffre Nadal è una malformazione allo scafoide del piede sinistro. Si tratta di una ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mallorca, 8 giu. - (Adnkronos) - Due giorni dopo la celebrazione del 14mo trionfo in carriera al Roland Garros, Rafaè tornato a Mallorca. Lo spagnolo è sceso dall'auto dell'aeroporto in stampelle e si è fermato comunque a firmare autografi. Prima di rientrare, si è sottoposto al primocon radiofrequenza pulsata a cui ha deciso di fare ricorso per alleviare il dolore che deriva dalla sindrome di Muller-Weiss alsinistro., che non si è sbilanciato dopo la prima seduta sull'efficacia del, non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a, torneo che ha vinto per l'ultima volta nel 2010. Il problema cronico di cui soffreè una malformazione allo scafoide delsinistro. Si tratta di una ...

