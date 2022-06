(Di mercoledì 8 giugno 2022) PESARO - Nessuna rapina , nessuna aggressione da parte di una. Due giorni di allarme sociale per la rapina dei monopattini ai danni di due quattordicenni in zona mare. Ma il ragazzino si era ...

PESARO - Nessuna rapina , nessuna aggressione da parte di una baby gang. Due giorni di allarme sociale per la rapina dei monopattini ai danni di due quattordicenni in zona mare. Ma il ragazzino si era ...Temeva il rimprovero dei genitori, sul monopattino rubato la baby gang era solo una copertura PESARO - Nessuna rapina, nessuna aggressione da parte di una baby gang. Due giorni di allarme sociale per la rapina dei monopattini ai danni di due quattordicenni in zona mare. Ma il ...