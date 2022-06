Telefono Azzurro | da 35 anni al fianco di bambini e adolescenti

(Di mercoledì 8 giugno 2022)è sempre stato aldi. Fin dalla sua nascita nel 1987 a Bologna, l’associazione ha mostrato aiuto nei confronti dei più giovani, fino a diventare un punto di riferimento anche per le nuove generazioni. Oggi, sono 35checontribuisce nel tutale i diritti dei più piccoli e ancora continua la sua battaglia. Nato a Bologna nel 1987 con il numero 051.22.25.25,opera come consulenza e ascolto aie agli. Fin dalla sua nascita, l’associazione ha sempre dimostrato un impegno concreto nei confronti dei più giovani, occupandosi di ben 120.000 casi tra ascolto, dialogo e intervento continuo ...

Advertising

mrbassetti : RT @CasaLettori: #8giugno 1987 Telefono Azzurro attiva la prima linea: una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime d… - visitorcity : RT @CasaLettori: #8giugno 1987 Telefono Azzurro attiva la prima linea: una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vittime d… - CasaLettori : #8giugno 1987 Telefono Azzurro attiva la prima linea: una voce che risponde alle richieste di aiuto dei bambini vi… - PensieriRibell1 : #BUONGIORNO, 35 ANNI FA NASCEVA IL TELEFONO AZZURRO, un'azione concreta che risponde alle richieste di aiuto dei ba… - UnioneSarda : #AccaddeOggi - Trentacinque anni fa, l'#8giugno 1987, viene fondato il Telefono Azzurro, l'associazione per la salv… -

...5D con una delicata cornice a forma di C, che conferisce alun aspetto estremamente ... segna il debutto delle Dual Orbit Lights che si accendono o lampeggiano di blu elettrico,, ciano ......il lettore delle impronte digitali che però non si trova sotto il display ma sul lato del. ... le quali si accendono o lampeggiano di blu elettrico,, ciano o baby blue a seconda dei ...Il nostro viaggio nel tempo continua con l’8 giugno del 793 d.C. E’ il giorno del primo attacco documentato vichingo che avvenne contro l‘Abbazia di Lindisfarne in Inghilterra. Andiamo ora all’8 ...Domani 8 giugno 2022, si celebreranno a Roma i 35 anni di vita di Telefono Azzurro. Attraverso una serie di iniziative interessanti.