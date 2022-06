Telefono azzurro | 35 anni fa nasceva il famoso ente morale per i minori

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Benvenuti al viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Torneremo indietro di 35per parlavi di un importanteper la tutela deivittime di violenza e bullismo. L’8 giugno 1987che attivava la sua prima linea. A questo importante avvenimento è dedicata la puntata di oggi L’8 giugno 1987ufficialmcon l’attivazione del numero 051-22.25.25 grazie ad un’idea di Ernesto Caffo. Questo professore di neuropsichiatria infantile inventò la famosa Onlus per dare una risposta aivittime di violenza fuori e dentro le mura domestiche. Il successo dell’iniziativa fu immediato con centinaia di richieste d’aiuto. Nel ...

Advertising

sulsitodisimone : 8 Giugno 1987 ? Nasce il Telefono Azzurro - EGGW0RST : l'unica cosa che mi fa sempre ridere la drammaticità dei giapponesi questi hanno tutti genitori di merda non se ne… - ruvesi_it : ALMANACCO DI - tortellinigay : PRONTO TELEFONO AZZURRO? - TriathBlade : @luuurensa Questa roba è da telefono azzurro???? -

LA NAZIONE

...5D con una delicata cornice a forma di C, che conferisce alun aspetto estremamente ... segna il debutto delle Dual Orbit Lights che si accendono o lampeggiano di blu elettrico,, ciano ......il lettore delle impronte digitali che però non si trova sotto il display ma sul lato del. ... le quali si accendono o lampeggiano di blu elettrico,, ciano o baby blue a seconda dei ... 8 giugno 1987, nasce Telefono Azzurro Domani 8 giugno 2022, si celebreranno a Roma i 35 anni di vita di Telefono Azzurro. Attraverso una serie di iniziative interessanti.Trentacinque anni di ascolto, dialogo e intervento continuo a difesa dei diritti dei minori, accompagnandoli per mano fino ad oggi nell'universo online. È questa la promessa di Telefono Azzurro che da ...